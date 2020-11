Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia și Astra Giurgiu au jucat astazi pe arena Electrica pentru un loc in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Dupa un joc cu doua parți total diferite, Astra s-a calificat mai departe dupa ce s-a impus cu 5-1 (1-1). Trebuie insa spus ca echipa pregatita de Cosmin Petruescu a fost carantinata…

- Ripensia Timisoara va juca duminica un meci oficial dupa mai bine de trei saptamani de pauza. Ros-galbenii infrunta Astra Giurgiu, „lanterna rosie” a Ligii I, dar tehnicianul Cosmin Petruescu nu e optimist dupa pauza lunga de la activitate a elevilor sai. „Ripi” a fost abia astazi cu intreg lotul la…

- Ripensia Timisoara a ajuns dintr-o echipa cu un start de sezon foarte modest, una dintre cele mai in forma divizionare secunde. Astazi, ros-galbenii s-au impus pe terenul favoritei Concordia Chiajna, scor 1-0, prin golul sarbului Lalic, si sunt de asemenea peste Rapid in clasament. Ilfovenii, de partea…

- Ripensia Timisoara ar avea teoretic cea mai usoara deplasare in acest weekend. Totusi, „lanterna” Pandurii Tg. Jiu a produs runda trecuta o surpriza si s-a impus la Resita. Mai mult, tehnicianul ros-galbenilor, Cosmin Petruescu, are in continuare absente cauzate de accidentari, dar si de Covid! Pandurii,…

- In ciuda cazurilor Covid semnalate cu cateva ore inaintea partidei, Ripensia a jucat cu lotul disponibil la Sannicolau Mic si a obtinut accederea in 16-imile Cupei. Ros-galbenii s-au impus cu 1-0 in fata celor de la Soimii Lipova prin golul lui Cosmin Sarbu din penalti. Ros-galbenii nu au fost impiedicati…

- Ripensia Timisoara a reusit o victorie importanta in runda trecuta, invingand acasa Gloria Buzau, dar ros-galbenii spun ca nu au facut „nunta”. Sambata, echipa pregatita de Cosmin Petruescu joaca pe terenul nou promovatei Unirea Slobozia, grupare care s-a impus clar la Resita in weekend-ul trecut. „Echilibru…

- Ripensia Timisoara are parte maine de un nou adversar cel putin complicat – Gloria Buzau, grupare care a aratat ca poate bate pe oricine din Liga 2. Antrenorul Cosmin Petruescu spera totusi la un rezultat pozitiv desi ros-galbenii se confrunta in continuare cu probleme de lot. Mai mult, a aparut si…

- Ripensia Timisoara a cedat la scor in prima partida oficiala din noul sezon. Dupa un 1-4 dur cu FC U Craiova, astazi, ros-galbenii au anuntat o noua mutare. E vorba de internationalul moldovean Radu Rogac, cu care Cosmin Petruescu a vrut sa lucreze si la ASU Poli. „Ripi” si-a adus o noua intarire pentru…