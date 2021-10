Ringo Dămureanu, AUR: „E ca un joc de copii. Ne prefacem că guvernăm. Poporul percepe acest râs de politică” „E ca la un joc de copii, noi ne prefacem ca guvernam. Poporul percepe rasul de politica pe care il vede. Acest domn pare confunz. El e confuz prin faptul ca, absolvent de Agronomie, de la țara fiind, ajunge promotorul numarul unul al digitalizarii, al revoluției sexuale. Vinovat e Iohannis. Cand pui un astfel de copil sa guverneze, cineva trebuie sa il și opreasca. Trebuia sa i se retraga mandatul, chiar daca oficial nu exista, pe cale amiabila, cred ca se putea rezolva problema”, a declarat deputatul AUR in emisiunea „100%”. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

