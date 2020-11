Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden va deveni al 46-lea președinte al Statelor Unite, conform proiecțiilor anunțate de mai multe canale media, intre care CNN și Associated Press, facute dupa calcularea voturilor obținute de candidatul democrat in statul Pennsylvania. Acest stat ii aduce lui Joe Biden scorul electoral necesar…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- Președintele american in exercițiu, Donald Trump, a ajuns duminica la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia, in timp ce numaratoarea voturilor pentru viitorul șef al statului continua, relateaza CNN.

- Suspansul alegerilor care a facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de magicul 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția. Intre timp, Donald Trump a susținut prima sa conferința de presa…

- Ultimele date: 264 - 214 pentru Biden Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump , care aspira la al doilea mandat , si candidatul Partidului Democrat, …

- Toti cei trei indici majori ai bursei din New York au inchis in teritoriu negativ. ”Dezbaterea din aceasta seara are potentialul sa influenteze pietele, fiind improbabil ca investitorii sa isi asume pozitii importante in avans. In prezent, pietele sunt influentare in mod clar de evenimentele de la Washington,…

- Președintele Statelor Unite Donald Trump a platit doar 750 de dolari în impozit pe venit la nivel federal atât în 2016, anul în care a candidat pentru președinția SUA, cât și în primul sau an la Casa Alba, relateaza BBC citând New York Times.Ziarul american…

- Donald Trump și-a facut alegerea, pe care o va anunța solemn sâmbata: judecatoarea conservatoare Amy Coney Barrett ar trebui sa fie desemnata pentru a o înlocui pe Ruth Bader Ginsburg la Curtea Suprema a Statelor Unite, într-un climat de diviziuni extreme, cu 38 de zile înainte…