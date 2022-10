Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Manchester City a invins, miercuri seara, cu scorul de 5-0, echipa FC Copenhaga, in grupele Ligii Campionilor. Tot miercuri, Chelsea s-a impus cu 3-0 in meciul cu AC Milan si Dortmund a invins in deplasare FC Sevilla, scor 4-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Chelsea - AC Milan, meci contand pentru etapa a 3-a a Grupei E din UEFA Champions League, este programat, miercuri, 5 octombrie, de la ora 22:00, pe “Stamford Bridge”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Astazi au loc meciurile rundei cu numarul 3 din grupele E, F, G și H de Liga Campionilor. Campioana en-titre Real Madrid primește vizita lui Șahtior, Haaland este pregatit de o noua reprezentație in fața lui FC Copenhaga, iar duelul serii se joaca la Londra, intre Chelsea și AC Milan, cu Ciprian Tatarușanu…

- Lumea șahului a fost zguduita de acuzațiile de inșelaciune aduse de cel mai bun jucator din lume, Magnus Carlsen, dupa ce a fost invins de un tanar minune de 19 ani care a recunoscut ca a trișat in trecut, insistand in același timp ca acum este „curat”. Marele maestru norvegian Carlsen a provocat o…

- Dinamo Zagreb a furnizat marea surpriza a primei etape a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins, pe teren propriu, pe Chelsea Londra. Real Madrid, detinatoarea trofeului, a debutat si ea cu o victorie clara, 3-0 cu Celtic, la Glasgow.Iata rezultatele inregistrate in partidele de marti,…

- Marți au avut loc primele meciuri din grupele Champions League, iar surprizele nu au lipsit. Dinamo Zagreb a invins Chelsea (1-0), Șahtior Donețk a surclasat RB Leipzig (4-1, in deplasare), iar AC Milan a obținut doar o remiza cu RB Salzburg. Kylian Mbappe și Erling Haaland au marcat cate doua goluri…

- Vicecampioana CSM Bucuresti a invins vineri, in deplasare, formatia slovena Krim Ljubljana, in meci amical. Antrenorul Adrian Vasile s-a bucurat de revederea cu Gianni Cretu, castigator al Ligii Campionilor in 2022 la volei masculin si antrenor al nationalei Sloveniei. Fii la curent cu cele…

- Sheriff Tiraspol a invins-o pe echipa din Slovenia, NK Maribor, cu scorul general 1-0 si s-a calificat in turul trei preliminar al Ligii Campionilor. Formatia tiraspoleana si-a asigurat cel putin participarea in grupele Europa Conference League, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Federatiei…