- Studentul Garaba Vladislav, de la programul de studii Tehnologia informației, din cadrul Facultații de Inginerie a Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau, a reușit sa obțina o nota de excepție, respectiv nota 20, pentru realizarea proiectului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ca in fiecare an, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” iși deschide porțile absolvenților de clasa a VIII-a, dar și colegilor lor mai mici, absolvenți ai ciclului primar. Pentru cei mai mici dintre candidați, oferta educaționala a colegiului include doua clase de a V-a (56 de locuri), pentru care inscrierea…

- Proiectul de metodologie pentru Admiterea 2020 la liceele cu profil bilingv arata ca departajarea se face dupa media din gimnaziu la limba straina sau, daca e cazul, dupa rezultatele de la examene cu recunoaștere internaționala. Nota minima de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba…

- In urma consultarii cu studenții și cadrele didactice, precum și in conformitate cu legislația actuala aflata in vigoare, Consiliul de administrație și Senatul Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau au elaborat și aprobat un Ghid care sa completeze și sa modifice, unde este cazul, pe perioada pandemiei…

- Antrenorul roman Ladislau Boloni, 67 de ani, sta izolat singur in Belgia, la Antwerp, in timp ce familia se afla in Franța. Soția, Klara, la Nisa, iar fiica, Eszter, la Nancy. Iși poarta de grija unul altuia și se intalnesc online zilnic. Eszter, 36 de ani, medic chirurg stomatolog, le-a transmis parinților…

- Acționarii Grupului Agricola din Bacau l-au reinvestit in funcția de președinte pe Grigore Horoi. Mandatul președintelui este de patru ani. In Consiliul de Administrație au mai fost confirmați Tatiana Cimpoeșu – vicepreședinte și Florina Popovici Antochi. Grigore Horoi este economist, doctor in științe…

- Fac un apel de suflet catre toți bacauanii care s-au intors in aceste zile din Italia, Spania, Franța, Germania și celelalte zone galbene sau roșii afectate de epidemia de coronavirus din toata lumea, precum și la cei care vor ajunge acasa in perioada urmatoare. Ii rog calduros sa respecte cu strictețe…

- Consiliul de administrație al UBc a decis luarea unor masuri suplimentare de prevenție privind raspandirea virusului COVID-19, dupa cum urmeaza: Se suspenda activitațile didactice la toate formele de invațamant, incepand de vineri, 13 martie pana pe 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire a perioadei,…