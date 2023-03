Stiri pe aceeasi tema

- Uitați-va la chipurile lor și nu mai este nevoie de cuvinte! Trei zile de emoție intensa, competiție, adrenalina și fair-play la București, unde se intalnesc tinerii pasionați de robotica, viitorii ingineri de inteligența artificiala din Romania și din lume! Este vorba despre First Tech Challenge –…

- Ediția de primavara 2023 a celui mai mare targ de turism organizat in Romania se desfașoara in perioada 23-26 februarie in București, la Centrul Expozițional ROMEXPO și reunește propuneri și oferte avantajoase pentru pasionații de turism din Romania și nu numai. Vizitatorii pot descoperi cateva dintre…

- A III-a ediție a conferințelor Grain Bags, cunoscute sub denumirea „Cum arata depozitarea de cereale in Romania“, a avut loc in luna ianuarie in București. Aceasta s-a bucurat de participarea a peste 60 de invitați – lideri din asociațiile de profil, manageri din agribusiness, mari fermieri, dar și…

- Chiar a doua zi dupa cutremurele devastatoare din Turcia și din Siria, printre sutele de știri distribuite pe rețelele de socializare au aparut și imagini cu cainii salvatori trimiși de țari cu experiența și istorie in dresajul cainilor de intervenție, precum Mexic (o țara afectata des de cutremure),…

- Relația Republicii Moldova cu Romania nu este condiționata de relațiile bune sau rele cu Rusia, ci de felul in care privim viitorul și apreciem valorile ce ne unesc, spune ambasadorul R.Moldova la București, Victor Chirila. Potrivit diplomatului, Romania este statul care va ajuta și va fi alaturi de…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla maine, 17 decembrie, la București pentru a participa la un eveniment la nivel inalt pe tema securitații energetice și a parteneriatelor din domeniul energiei, gazduit de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și de Prim-ministrul Nicolae…

- Ambasada Ucrainei in Grecia a primit un "pachet insangerat", dupa ce numeroase astfel de colete au ajuns, saptamana trecuta, la alte reprezentanțe diplomatice ale Kievului, inclusiv la București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Numarul turistilor romani care au vizitat Grecia in acest an a depasit cifra de un milion, dublu fata de sezonul precedent, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Organizatiei Elene de Turism (EOT) la Bucuresti, Georgios Stafylakis. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…