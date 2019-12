Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a zburdat vreme de zece etape, adunand victorii pe linie, divizionara C Aerostar a inceput sa gafaie. Invinși la Suceava, de Foresta, in runda a 11-a, „aviatorii” au cazut și vinerea trecuta. De data aceasta pe teren propriu: 0-1 cu CSM Focșani. Acest din urma eșec a facut ca distanța fața de…

- Colegiul Național “Gheorghe Vranceanu” din Bacau a spart și anul acesta gheața in ceea ce privește balurile bobocilor. Programat vineri seara, la Teatrul de Vara, evenimentul a avut ca tema ideea de «Wild West», probabil fara nici o legatura cu starea educației romanești din ziua de astazi, dar extrem…

- Doctorii oftalmologi Cristian și Oana Chelaru Postolache au participat, in perioada 3-5 octombrie 2019, la cel mai important Congres de Oftalmologie din Romania organizat la Sinaia. Aceasta dupa ce, in perioada 14-17 septembrie a acestui an, au luat parte la Congresul Societații Europene de Cataracta…

- Cel de al doilea cinematograf al municipiului Onești, Cinema Oituz, dar și Stadionul Energia vor fi renovate și, astfel, readuse practic la viața, dupa circa 20 de ani de cand au fost lasate in uitare. Cinematograful a fost o mica bijuterie acum mai bine de 40 de ani, iar stadionul a gazduit multe competiții…

- Incepand de marți, 22 octombrie, ora 07.00, SSPM Bacau va executa lucrari de asfaltare pe strada Constantin Ene, tronsonul cuprins intre strada Garii și strada Spiru Haret. Traficul se va desfașura cu restricții, iar incepand cu ora 09.00, circulația va fi deviata pe arterele adiacente. Articolul Restricție…

- Liderul PSD Bacau, europarlamentarul Dragoș Benea, spune ca problemele din organizația locala s-au rezolvat in urma votului de la finele saptamanii trecute și este momentul ca social-democrații sa o ia de la capat. “In momentul in care Guvernul PSD realizeaza cea mai mare investiție din Bacau de la…

- “Pe Centura Bacaului, de astazi și pana la finalizarea investiției, incepe sa apara bitumul și asfaltul”, a anunțat europarlamentarul Dragoș Benea. “Investiția Guvernului Romaniei, cea mai mare in Județul Bacau de la Revoluție incoace, iși respecta statutul de cel mai dinamic șantier de mare infrastructura…

- Comuniștii credeau, prostește, ca omenirea progreseaza continuu, ca drumul spre progres e inexorabil și, ca, in general, viitorul suna bine pentru ca asta e mersul umanitații: pe masura ce ne deșteptam, invațam sa distingem raul de bine, evitam greșelile pe care le-am comis deja și din revoluție in…