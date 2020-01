Stiri pe aceeasi tema

- Compania romaneasca OMV Petrom a demarat procesul de vanzare a campurilor sale de petrol si gaze din Kazahstan, singurele sale active de peste hotare, potrivit documentelor de vanzare consultate de Reuters. OMV Petrom este operatorul a patru zacaminte onshore de titei aflate in productie:…

- Liviu Rogojinaru, numit luni in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, va coordona sectorul IMM-urilor, potrivit unui comunicat al Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), remis, marti, AGERPRES.…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri va prelua de la Comisia Nationala de Prognoza atributiile cu privire la schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice si productiei de film in Romania, se arata intr-un comunicat remis, joi, AGERPRES. Preluarea se va face…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri a respins, joi, in adunarea acționarilor Nuclearelectrica (SNN), cererea Fondului Proprietatea (FP) care se refera la distribuirea de dividende suplimentare de 512,57 milioane de lei, potrivit unui raport remis Bursei de Valori București (BVB),…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a solicitat convocarea unei adunari a acționarilor Romgaz ce are pe ordinea de zi revocarea membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al producatorului de gaze, potrivit convocatorului transmis Bursei de Valori București, anunța MEDIAFAX.Citește…