Stiri pe aceeasi tema

- ”Pomme du Sima” sau ”Marul lui Sima (numele de dinaintea casatoriei), in traducere, este un mar in foitaj cu scorțișoara, caramel, frișca și piper. Rețeta lui chef Dumitrescu dedicata soției sale a ajuns in meniul unui restaurant din Paris. Pomme du Sima, rețeta lui chef Dumitrescu pentru soția sa Celebrul…

- Actrița Ashley Park, cunoscuta pentru rolul ei in serialul „Emily in Paris” a fost diagnosticata cu cancer la varsta de 15 ani. Pe aceasta cale, vedeta le-a transmis un mesaj emoționant fanilor.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a cerut luni turcilor sa boicoteze produsele franceze, acuzandu-l pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca desfasoara o "campanie de ura" impotriva musulmanilor, declaratii susceptibile sa creasca tensiunile dintre Ankara si Paris, relateaza AFP. "La fel cum…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, considera ca Justin Ștefan, secretarul general al LPF, ar putea caștiga șefia Ligii la urmatoarele alegeri, cu o condiție: sa insiste pentru introducerea video-arbitrajului in Liga 1. Zguduita de scandaluri care se invart in jurul arbitrajelor dezastruoase,…

- Ziarul Unirea Șefa de promoție a anului 2014 la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, ajunsa medic specialist in dermatovenerologie la Spitalul Militar din Cluj Napoca. Care a fost „rețeta succesului” in cariera Direcția Medicala a Ministerului Apararii Naționale, printr-o postare in mediul online,…

- Dulciurile sunt slabiciunea tuturor, mai ales in timpul luptei cu kilogramele in plus. Pentru porfticioși, nutriționiștii au o rețeta speciala de tort dietetic. Cu toate ca ingrasa foarte puțin și este ușor de preparat, mulți romani nu accepta nici macar sa guste din el. Rețeta speciala a nutriționiștilor.…

- Bianca Tica, o tanara care a slabit 30 de kilograme s-a prezentat in fața celor trei jurați, in sezonul 8 „Chefi la cuțite” u o rețeta de clatite franțuzești cu sos de portocale, renumita rețeta ”Crepes Suzette”.

- Reed Hastings, CEO-ul Netflix, si-a petrecut ultimii 20 de ani transformand un serviciu de inchiriere filme intr-un nume de talie mondiala, serviciul de streaming strangand peste 180 de milioane de subscriberi in intreaga lume. Netflix s-a ridicat deja peste Hollywood, de cand pandemia a izbucnit. Șeful…