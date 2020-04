Rețetă: Pască cu brânză dulce. Desertul perfect pentru masa tradițională de Sfintele Paști Una dintre mancarurile traditionale pe masa de Paste se poate prepara foarte usor, in 20 de minute si apoi alte 40, pentru coacere. Pasca este desertul perfect pentru Paște. Este festiva și se face ușor . Nu trebuie decat sa amestecați cateva ingrediente și veți obține desertul perfect.Vedeti mai jos o reteta dupa care puteti […] Citește Rețeta: Pasca cu branza dulce. Desertul perfect pentru masa tradiționala de Sfintele Paști in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

