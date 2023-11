Stiri pe aceeasi tema

- Postul Craciunului a inceput deja, așadar in aceasta perioada, la mare cautare sunt preparatele fara carne sau lactate, iar una dintre rețelele de acest fel este și cea de ciorba de sfecla roșie. Cum sa obții un preparat delicios.

- Gospodinele s-au pregatit intens pentru iarna, astfel ca au facut numeroase rețete delicioase. Roșiile cherry in saramura cu oțet se pot prepara in doar cateva minute și se vorbesc atat c a aperitiv, cat și ca garnitura.

- Mihaela Crișan, femeia care a țepuit mai mulți festivalieri de la Untold dupa rețeta „celebrului” Traian Onuc, a fost condamnata la 1 an și 20 de zile de inchisoare cu suspendare de catre magistrații de la Judecatoria Cluj-Napoca. Femeia iși racola victimele prin intermediul site-ului OLX, unde a publicat…

- Toamna este la jumatate astfel ca gospodinele s-au apucat sa puna muraturi pentru iarna care vine. Legumele preferate, precum gogonele, morcovi, conopida sau varza sunt bagate in borcane și puse la saramura. Insa cum știi cata sare se pune la muraturi, astfel incat acestea sa iasa perfecte? Cata sare…

- Vedeta anilor 90 in materie de deserturi era cu siguranța tortul Padurea Neagra. Multe persoane asociaza gustul acestui tort cu gustul copilariei. Iata ce trebuie sa faci! Rețeta tort Padurea Neagra Foarte multe persoane se intreaba cum pot realiza acest tort. Din fericire, bucatarii vin in ajutorul…

- Este toamna, un sezon mul așteptat de romani, iar fructele și legumele de sezon sunt la mare cautare in piețe. Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in acest sezon, atunci nu iți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai delicioasa rețeta de placinta…

- Perioda in care ne aflam este numai buna pentru a prepara rețete care au in compoziția lor mere. Ei bine, exista o mulțime de rețete de desert pe internet, iar printre ele se numara și gogoșile cu mere și scorțișoara. Sunt gustoase, se prepara rapid și nu ai nevoie de prea multe ingrediente pentru a…

- Glazurate, colorate, acoperite cu ciocolata, pudrate cu zahar pudra, delicioase și imbietoare, gogoșile sunt unul dintre cele mai cunoscute deserturi americane din lume. Pentru fanii sitcomului animat de succes „The Simpsons” aceste inele dulci vor fi mereu „gogoșile lui Homer”. Cum sa prepari un desert…