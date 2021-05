Rețeaua MyAuchan s-a extins în 50 de benzinării Petrom din 20 de județe Rețeaua de magazine MyAuchan din stațiile Petrom, operata de retailerul francez Auchan, a ajuns la 50 de unitați in peste 20 de localitați la inceputul lunii mai. Auchan Retail Romania și OMV Petrom continua reamenajarea celor aproximativ 400 de stații de alimentare din rețeaua Petrom și integrarea magazinelor in spațiile comerciale existente. Compania a amenajat deja 50 de magazine in stațiile Petrom din peste 20 de localitați. In primele patru luni ale acestui an, au fost deschise 25 de magazine in Stațiile Petrom din 8 județe, cele doua companii urmandu-și astfel planul de a remodela anual… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un intreg lot de 92 de probe, analizat de Medlife, conține tulpina B.1.1.7, originara din Marea Britanie, iar prevalența tulpinii britanice pe loturile analizate de compania medicala a crescut de peste 8 ori in mai puțin de trei luni, se arata intr-un comunicat al companiei. Probele au fost selectate…

- Se circula in condiții de iarna pe șosele din județele Argeș, Calarași, Covasna, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Ilfov, Olt, Teleorman și Vrancea. Pe autostrada A1 București – Pitești, un TIR a derapat pe sensul catre Capitala, in județul Dambovița, fiind restricționate doua benzi. Citește…

- Ninge abundent, miercuri, in București și in alte 11 județe din Romania. Meteorologii au actualizat codul galbeni de ninsori. In sudul și sud-estul țarii vremea este deosebit de rece. Codul galben vizeaza Bucureștiul și județele Valcea, Dolj, Olt, Argeș, Teleorman, Dambovița, Giurgiu, Calarași, Ilfov,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis miercuri un cod galben de ninsori insemnate cantitativ și strat de zapada local consistent, valabil in București și 11 județe pana joi, ora 06.00.In cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, precum și in Carpații Meridionali și de Curbura vor fi mai…

- Meteorologii atentioneaza ca va fi cod galben de vant puternic si precipitatii sub forma de ninsoare in judetele Calarasi, Tulcea, Buzau, Giurgiu, Bucuresti, Prahova, Dambovita, Teleorman, Olt, Valcea, Dolj, Gorj, Arges, Mehedinti, Caras-Severin.Codul galben intra in vigoare miercuri la ora 03.00 si…

- Meteorologii anunta ninsori in intreaga tara, pana joi dimineata, iar pentru Bucuresti si 14 judete a fost emis cod galben, cantitatile de precipitatii fiind insemnate. Vremea va fi deosebit de rece miercuri si joi, informeaza news.ro . De marti seara pana joi la ora 10.00, meteorologii anunta ca aria…

- Meteorologii anunta ninsori in intreaga tara, pana joi dimineata, iar pentru Bucuresti si 14 judete a fost emis cod galven, cantitatile de precipitatii fiind insemnate. Vremea va fi deosebit de rece miercuri si joi, mai precizeaza meteorologii. De marti seara, pana joi la ora 10.00, meteorologii…