Stiri pe aceeasi tema

- Rețea de canalizare in localitațile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca. A fost solicitat avizul din partea APM Alba Rețea de canalizare in localitațile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca. A fost solicitat avizul din partea APM Alba Proiectul de fața trateaza realizarea unui sistem de preluare in sistem centralizat…

- Sistem de canalizare menajera in satul Deal din comuna Calnic. Acordul de mediu, solicitat la APM. Valoarea investiției Satul Deal din comuna Calnic ar putea beneficia in curand de un sistem de canalizare menajera, printr-o investiție de peste 4,7 milioane de lei. In acest sens, administrația locala…

- Proiect de peste 20,5 milioane de lei pentru extinderea rețelei de canalizare in comuna Ighiu. Acord de mediu, solicitat la APM Rețeaua de canalizare menajera urmeaza sa fie extinsa in comuna Ighiu, printr-un proiect estimat la peste 20,5 milioane de lei. Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba…

- Aproape 7 kilometri de drumuri din comuna Scarișoara vor fi modernizate. Acord de mediu, solicitat la APM Alba Primaria comunei Scarișoara vrea sa modernizeze trei tronsoane de drumuri care leaga satele Scarișoara, Trancești, Runc și Sfortea. Lungimea totala a sectoarelor este de aproape 7 kilometri.…

- Ferma piscicola de pastravi, pe lacul Oașa. Peștii vor fi crescuți in 32 de viviere plutitoare. Acord de mediu, solicitat la APM O ferma piscicola pentru creșterea pastravului curcubeu ar putea fi amplasata in curand pe lacul Oașa. Peștii ar urma sa fie crescuți in 32 de viviere plutitoare, in zona…

- FOTO: Un pod din orașul Abrud, afectat de viiturile din 2021, va fi demolat și refacut. Acord de mediu, solicitat la APM Un pod din orașul Abrud, grav afectat de viiturile produse in vara anului 2021, va fi demolat și refacut, printr-o investiție de peste 330.000 de lei. Agenția pentru Protecția Mediului…

- Rețeaua de apa și canalizare, extinsa pe doua strazi din Sebeș și Petrești. Acord de mediu, solicitat la APM Rețeaua de alimentare cu apa potabila și rețeaua de canalizare urmeaza sa fie extinse pe strazile Fagului și Cireșului din Sebeș și Petrești. Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a anunțat…

- Rețeaua de apa potabila și canalizare menajera va fi extinsa pe 11 strazi din Alba Iulia. Acord de mediu, solicitat la APM Alba Primaria Alba Iulia se pregatește pentru extinderea rețelei de apa potabila și de canalizare menajera pe 11 strazi din municipiu. Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba…