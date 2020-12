Restrictia se anuleaza incepand de sambata de la ora 0. Lugojul iese din carantina dupa doua saptamani de restrictii

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Iasi a decis, in urma cu putin timp, ca decizia luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta prin care cursurile scolare fata in fata au fost suspendate in municipiul Iasi a fost nelegala. Judecatorii au anulat, partial, hotararea 76 din 4 noiembrie 2020, prin care autoritatile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Dolj a adoptat o hotarare prin care se iau anumite masuri in localitațile unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3 la mia de locuitori. Este vorba despre localitațile: Bradești și Ișalnița. se instituie obligatia…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timis s-a intrunit, duminica, intr-o ședința extraordinara, pentru a stabili ce masuri si restrictii vor intra in vigoare, incepand de luni dimineata. In cadrul ședinței a fost adoptata o Hotarare prin care se instituie masuri suplimentare fața…

- In urma cu puțin timp, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a luat mai multe decizii in privința localitaților care inregistreaza o rata de infectare de peste 1,5 la mia de locuitori sau care au scazut sub acest prag. „Incepand cu data de 29 octombrie 2020, se ridica masurile stabilite la…

- In sedinta de astazi, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta au fost adoptat o serie de masuri de diminuare a impactului de risc in comunele Adancata, Gramești, Manastirea Humorului, Pojorata, Șcheia, unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3 la mia de locuitori.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bihor a decis sambata instituirea unor restricții in cinci comune din județ in care rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de COVID a depașit 3 la mia de locuitori.

- Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș s-a intrunit, vineri, intr-o ședința extraordinara, avand in vedere numarul mare de cazuri de infectare cu virusul SARS-COV 2 de la nivelul județului Timiș, dovada fiind faptul ca s-a ajuns la 6.882 de persoane infectate de la inceputul pandemiei…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Olt a adoptat astazi o hotarare prin care se vor introduce restricții in vederea combaterii și prevenirii raspandirii infectarilor cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului. Astfel, pentru localitațile care inregistreaza o rata a incidenței cumulate a cazurilor…