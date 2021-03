Restaurantele, cafenelele și barurile din București se închid din nou din această noapte Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența a anunțat ca ia noi masuri dupa creșterea ratei de incidența și intrarea Capitalei in scenariul roșu – restaurantele la interior, teatrele, cinematografele, salile de jocuri de noroc cafenelele și cluburile se inchid din nou incepand din aceasta noapte. De asemenea, in unitațile de invațamant, participarea la ore […] The post Restaurantele, cafenelele și barurile din București se inchid din nou din aceasta noapte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

