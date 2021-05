Restricții mai puține! Briefing de presă după ședința de guvern de vineri 14 Mai

Florin Cîțu: Bună seara, după un an de zile am ajuns și la acest moment. Foarte multă lume spunea că sunt optimist când am spus că la 1 iunie începe revenirea la normalitate. O facem mai devreme. În această seară, am adoptat… [citeste mai departe]