Stiri pe aceeasi tema

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a laudat organizația paramilitara Basij a țarii pentru rolul sau in reprimarea violenta a protestatarilor, potrivit CNN.

Rusia este gata pentru intalniri la nivel inalt cu Statele Unite privind stabilitatea strategica, daca Washingtonul este pregatit, a declarat, vineri, adjunctul ministrului de externe de la Moscova, Serghei Riabkov, citat de presa de stat, relateaza Rador.

O ruptura a relațiilor politice externe dintre Rusia și Statele Unite ale Americii nu este exclusa, dar aceasta nu este in interesul Federației Ruse, a declarat, joi, adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, intr-un interviu acordat RTVI, noteaza RADOR.

Liderul suprem al talibanilor afgani le-a ordonat judecatorilor sa aplice legea islamica in toate aspectele sale, printre care executii publice, lapidari sau chiar amputari de membre in cazul hotilor, a anuntat purtatorul de cuvant al talibanilor, transmite luni AFP, conform Agerpres.

Statele Unite au avertizat vineri ca pot impune sanctiuni tarilor, companiilor si persoanelor care livreaza Rusiei munitii sau care sprijina complexul militar-industrial rusesc, masura prin care Washingtonul incearca sa creasca presiunea asupra Rusiei in contextul razboiului din Ucraina, relateaza…

Cooperarea dintre Iran, Rusia și China va contribui la crearea unei noi puteri care se va opune ordinii mondiale unipolare, a declarat miercuri președintele iranian Ebrahim Raisi intr-un interviu acordat radiodifuzorului chinez CGTN, noteaza TASS.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, susține ca protestele și revoltele din Iran au fost planificate, potrivit Reuters.

Liderul AUR, George Simion, pleaca in Statele Unite ale Americii, in perioada 17-19 septembrie. El a fost invitat de catre Inter parliamentary Coalition for Global Ethics sa partticipe la reuniunea organizata in data de 18 septembrie 2022 la New York.