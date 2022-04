Stiri pe aceeasi tema

- Kievul a acuzat marti Moscova ca incearca sa ‘destabilizeze’ regiunea separatista Transnistria din estul Republicii Moldova, situata la frontiera cu Ucraina, dupa o serie de explozii care au suscitat temeri privind extinderea razboiului in tara vecina, relateaza AFP. ‘Rusia vrea sa destabilizeze regiunea…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat marți, 26 aprilie, ședința Consiliului Suprem de Securitate in legatura cu incidentele din regiunea transnistreana. Consiliul Suprem de Securitate s-a intrunit incepand cu ora 13.00, la Președinție. Dupa ședința,…

- Vladimir Putin nu planifica nicio discuție cu președinta Moldovei, in urma exploziilor din regiunea Transnistria: „Evenimentele reprezinta o provocare” Vladimir Putin nu planifica nicio discuție cu președinta Moldovei, in urma exploziilor din regiunea Transnistria: „Evenimentele reprezinta o provocare”…

- Experti de la Chisinau considera ca incidentele din regiunea transnistreana sunt actiuni subversive ale Federatiei Ruse, de natura sa creeze pretexte pentru o eventuala invazie in Republica Moldova.Ei au atras atentia ca Republica Moldova trebuie sa se astepte la orice scenarii, iar tara are "foarte…

- Regiunea separatista Transnistria, o republica autoproclamata cu propria constituție, armata, moneda și steag, dar care nu a fost niciodata recunoscuta de comunitatea internaționala, ar putea fi atrasa in razboiul Rusiei in Ucraina, relateaza CNN.

- Doua noi explozii ar fi avut loc marți dimineața in regiunea separatista transnistreana din Republica Moldova, potrivit Newsmaker. Incidentele s-ar fi petrecut in orașul Maiak, din regiunea Grigoripol.

- Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu o reacție, dupa ce APCE a declarat Transnistria „zona ocupata de Federația Rusa”. „ Am spus și am cerut intotdeauna retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreana. Am cerut și cerem lichidarea munițiilor din stinga Nistrului și in continuare pledam pentru…

Klaus Iohannis a mers, miercuri, in Republica Moldova, unde s-a intalnit cu președintele Maia Sandu, care, la finalul intalnirii, a vorbit despre problema transnistreana.