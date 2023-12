Republica Moldova a primit primul radar de la producătorul francez Thales, pentru a-şi consolida apărarea aeriană Ministrul apararii, Anatolie Nosatii, a declarat ca sistemul de supraveghere a ajuns recent la Chisinau, pe cale aeriana, si va putea monitoriza spatiul aerian al intregii tari, scrie si . Radarul a fost achizitionat din bugetul national de aparare, iar compania franceza THALES a asigurat sprijinul informational si logistic. La randul sau, ministrul de externe Nicu Popescu a declarat ca achizitia reprezinta o marturie a sprijinului pe care il are Moldova din partea partenerilor francezi. „Ne-am angajat sa construim un viitor mai sigur si mai prosper in cadrul familiei europene”, a scris el pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rușii l-au inclus joi pe seful serviciului de informatii militare al Ucrainei (GUR), Kirilo Budanov, pe lista persoanelor cautate, deoarece aceasta structura este considerata responsabila pentru mai multe atacuri impotriva Rusiei, transmite AFP. Numele lui Kirilo Budanov, in varsta de 37 de ani, apare…

- Rusia va organiza alegerile prezidentiale preconizate pentru luna martie si in teritoriile ocupate in estul si sudul Ucrainei, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova, un scrutin la care se asteapta ca Vladimir Putin sa fie reales pentru un al cincilea mandat, relateaza AFP si Reuters,…

- Autoritatile din Romania, la fel ca si alte state europene, sunt ingrijorate de posibilitatea traficului de arme, dupa incheierea conflictului dintre Ucraina si Rusia. In statul vecin au ajuns foarte multe arme, in cadrul sprijinului oferit Ucrainei.

- Uniunea Europeana (UE) readuce Festivalul Filmului European in Rusia in luna noiembrie a acestui an, in pofida razboiului pe care aceasta tara il poarta impotriva Ucrainei, transmite vineri agentia DPA.

- Rusia a inceput recrutarea de femei pentru misiuni de lupta in razboiul sau impotriva Ucrainei, informeaza marti dpa. Portalul web Important Stories (istories), care se declara una dintre putinele surse din Rusia de jurnalism de investigatie independent, a informat luni ca femei-lunetist si femei-operator…

- Presedintele Volodimir Zelenski a facut, sambata seara, un bilant al evenimentelor din ceea ce a numit „saptamana consolidarii” apararii antiaeriene a Ucrainei, o prioritate-cheie inainte de iarna, cand este de asteptat ca Rusia sa-si reia campania de bombardamente asupra infrastructurii esentiale a…

- Regatul Unit a acuzat Rusia ca are in vedere atacarea navelor civile din Marea Neagra folosind mine marine pentru a preveni exportul de cereale ucrainene, transmite AFP. „Informatiile serviciilor(…) sugereaza ca Rusia incearca sa vizeze nave civile care folosesc coridorul umanitar din Ucraina pentru…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat marți, 3 octombrie, pe ambasadorul Republicii Moldova in Rusia pentru a protesta impotriva a ceea ce a catalogat drept "persecuția motivata politic" asupra presei de limba rusa din aceasta țara cu orientare prooccidentala, informeaza agențiile AFP și Reuters.La…