Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020, cunoscut pe scara larga drept "anul Covidldquo;, incepe tot mai mult sa isi arate urmarile si implicatiile pe care le are, inclusiv pe piata de business mondiala, dar si locala. Pentru a intelege mai bine dimensiunea pe care Covid 19 a introdus o fortat inclusiv in universul afacerilor din…

- Auchan a extins gamele de rechizite ecologice in 2021 și doneaza 10% din vanzarile acestora pentru susținerea educației Problemele climatice tot mai acute, alaturi de implicarea constanta și durabila a Auchan pentru sustenabilitate și protejarea mediului, au determinat extinderea gamelor de produse…

- Este un proiect complex, care va cuprinde atat activitati de diplomatie navala si culturala romaneasca, in porturile de pe mapamond in care nava scoala "Mircea", ambasadorul onorific al Romaniei pe marile si oceanele lumii, va face escale, cat si activitati de responsabilitate sociala.Fortele Navale…

- Accidentul dintre cele doua marfare care a avut loc in noaptea de miercuri spre joi a dat peste cap circulația trenurilor pe ruta București – Constanța. Pentru deblocarea cat mai rapida liniei de cale ferata, CFR Calatori a pus la dispozitia CFR SA, care gestioneaza coordonarea ciculatiei, locomotive…

- CFR Calatori : Trenuri cu intarzieri de sute de minute și curse anulate in urma vijeliilor de miercuri seara CFR Calatori : Trenuri cu intarzieri de sute de minute și curse anulate in urma vijeliilor de miercuri seara Traficul feroviar a fost perturbat in urma vijeliilor de miercuri seara in mai multe…

- Mai multe trenuri spre si dinspre litoral au fost anulate și deviate, dupa ce un marfar a deraiat la Fetesti. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, incidentul a avut loc pe...

- Dupa adoptarea si intrarea in vigoare a noului Regulament al parcarilor publice, parca vad tot mai des, inclusiv in mediul online, regrete sincere aduse fostelor reglementari.Mai acum cateva luni, cand instanta hotara suspendarea definitiva a Regulamentului parcarilor publice din Constanta, mai ca nu…

- Contestatiile pot fi depuse transmise in aceeasi zi, in intervalul orar 12:00 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site ul bacalaureat.edu.ro, este prevazuta pentru data de 5 iulie pana la ora 12:00 . Reprezentantii ISJ Constanta reamintesc…