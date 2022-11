Stiri pe aceeasi tema

Reprezentanții armatei ucrainene susțin ca numarul jafurilor a crescut in Herson, in timp ce Rusia ordona evacuari și iși retrage trupele.

Economia mondiala continua sa se confrunte cu provocari semnificative, influentate de efectele invaziei rusești din Ucraina, crizei costului vieții ca urmare a presiunilor inflaționiste, precum și a incetinirii economiei chineze, anunța RADOR.

Fostul prim-ministru Viorica Dancila denunța strategia guvernamentala in domeniul energiei și decizia de a vinde gazele din Marea Neagra unei companii straine, in timp ce se importa gaze de 10 ori mai scumpe decat anul trecut.

Consumul diverselor substante psihoactive in randul copiilor si adolescentilor reprezinta varful de iceberg al unei problematici care vizeaza dificultatile specifice unei etape critice a vietii, pe care tinerii o experimenteaza, considera medicul rezident psihiatru Octavian Ivanov.

10 reprezentanti speciali pentru Holocaust din state membre UE si NATO, printre care si Romania, au semnat o declarație comuna in care condamna ferm acțiunile Rusiei de a falsifica istoria și a de a deporta forțat in Rusia sute de mii de cetațeni ucraineni.

Gruparea Chindia Targoviste a anuntat, marti, rezilierea de comun acord a contractului cu antrenorul Adrian Mihalcea, potrivit news.ro.

Economia germana a devenit mult mai dependenta de China in primul semestru din 2022, investitiile directe si deficitul sau comercial atingand noi valori record, in pofida presiunilor politice asupra Berlinului sa se distanteze de Beijing, conform unui studiu consultat de Reuters, noteaza Agerpres.

Investitiile straine directe au crescut cu 21,47% in primul semestru al acestui an, la 4,379 miliarde de euro, comparativ cu 3,605 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, scrie Agerpres.