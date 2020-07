Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii turistici din Delta Dunarii au inceput sa organizeze concerte folk pe terasele detinute, incercand astfel sa-i atraga pe clienti, iar Asociatia de Management a Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD) spera ca in luna august cel tarziu sa invite publicul la un prim concert pe plaja din…

- Calitatea apelor naturale de imbaiere din judetul Tulcea este excelenta, se arata intr-un raport dat publicitatii de Directia de Sanatate Publica (DSP), in urma primelor analize facute in acest an. Probele au fost prelevate in data de 3 iunie, in presezon, din lacul Ciuperca din municipiul Tulcea, precum…

- Un nou deces in randul bistrițenilor depistați pozitiv cu COVID 19, a fost raportat in aceasta dimineața. E vorba de un barbat de 75 de ani. Astfel, la nivelul județului, numarul acestora ajunge la 26. Grupul de Comunicare Strategica a transmis in aceasta dimineața o noua raportare privind decesele…

- In contextul riscurilor cauzate de pandemie, anul acesta mulți romani iau in considerare o vacanța aproape de casa, in Romania. Pentru aceștia, prioritare sunt masurile de siguranța bine puse la punct (igiena impecabila, condiții de distanțare) și accesul la natura, dupa cum reiese in urma unui studiu…

- Guvernul urmeaza sa aloce, in sedinta de joi, in contul Ministerului Sanatatii, sumele necesare realizarii donatiilor de echipamente de protectie si de alte materiale medicale necesare, in contextul pandemiei COVID-19, care vor fi facute "in beneficiul cetatenilor Republicii Moldova", potrivit Agerpres.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a facut mai multe declarații in aceasta seara la Antena 3, in cadrul unui interviu. Printre altele, oficialul a marturisit cum iși va petrece Paștele anul acesta, in contextul pandemiei de COVID-19.

- Clubul Athletic Bilbao a anuntat, miercuri, ca a ajuns la un acord cu jucatorii in vedere reducerii salariilor, pentru a atenua efectele economice cauzate de pandemia de coronavirus, potirvit news.ro.Astfel, jucatorii au acceptat o reducere de 17 la suta in cazul suspendarii LaLiga si o reducere…