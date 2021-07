Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada ianuarie – mai 2021, datoria externa totala a crescut cu 1,057 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 92,193 miliarde euro la 31 mai 2021 (72,6% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,7% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt a…

- ”In perioada ianuarie – aprilie 2021, datoria externa totala a crescut cu 1,048 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 92,334 miliarde euro la 30 aprilie 2021 (72,7% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,5% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,332 miliarde de euro, in primele patru luni din acest an, comparativ cu o valoare negativa de 43 milioane euro in perioada ianuarie - aprilie 2020, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, conform agerpres. "Investitiile directe…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Serviciul Fiscal de Stat a prezentat astazi rezultatele declarațiilor pe venit depuse pentru anul 2020. Astfel, conform datelor, pentru anul trecut au fost identificați 2 962 de milionari, cu 447 de persoane mai multe decat in 2019. Astfel, venitul lor pentru anul 2020…

- Fondul Proprietatea a obtinut un profit net de 701,4 milioane de lei in primul trimestru din acest an comparativ cu o pierdere de 1,95 miliarde de lei in aceeasi perioada a anului trecut, conform unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti. Societatea a raportat venituri nete din activitatea…

- “In perioada ianuarie – martie 2021, datoria externa totala a scazut cu 2.300 milioane euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 89,457 miliarde euro la 31 martie 2021 (72,4% din totalul datoriei externe), in scadere cu 3,6% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt…

- Producatorii auto vor face cu 3,9 milioane de mașini mai puțin și vor pierde vânzari totalizând 110 miliarde dolari din cauza crizei microprocesoarelor care va mai persista cel puțin câteva luni, arata o analiza AlixPartners. Și din vina lor constructorii se confrunta cu aceste probleme,…

- Comparativ, in anul 2020 investitiile realizate de banca s-au ridicat la 201,27 milioane lei. “In anul 2021, accentul va continua sa fie pus pe dezvoltarea sustnabila a business-ului, dar si pe utilizarea cat mai eficienta si responsabila a resurselor existente. Contextul generat de pandemie a accentuat…