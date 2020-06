Renault a produs la centrul de inginerie de la Titu piese pentru ventilatoare medicale, prin tehnologia imprimării 3D ​O echipa de ingineri din cadrul centrului de Inginerie, Renault Technologie Roumanie, prin Centrul Tehnic Titu (Dâmbovița), a produs cu ajutorul tehnologiei imprimarii 3D racorduri în forma de Y. Acestea sunt utile ca o soluție temporara și de urgența pentru situația în care, capacitatea de acoperire a nevoilor de ventilatoare ar fi depașita.



700 astfel de piese au fost donate prin Fundația Groupe Renault România, în parteneriat cu Automobile Dacia, Fundației pentru SMURD cu scopul de a fi distribuite spitalelor din linia întâi. Ele pot fi folosite… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile, in Argeș au continuat controalele pentru respectarea masurilor de combatere a raspandirii virusului COVID-19. Astfel, in ultimele doua zile, echipaje mixte, formate din pompieri și polițiști, au desfașurat controale in Piața Gavana și la operatori economici din municipiul Pitești,…

- bull; In turneul play off, vor participa, cu injumatatirea punctelor, primele sase clasate din Liga a 2 abull; Federatia Romana de Fotbal a propus trei scenarii de continuare a campionatuluiSezonul 2019 2020 al Ligii a 2 a va continua, pentru cinci meciuri, doar pentru primele sase clasate din acest…

- Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia : județele Argeș, Prahova, Dambovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Calarași este disponibil un buget de 38,67 milioane euro. Pe data de 2 martie 2020 a fost anunțata lansarea apelului POR dedicat investițiilor IMM-urilor in regiunile Sud-Est, Sud Muntenia…

- Groupe Renault Romania a anuntat, luni, ca la uzinele Dacia de la Mioveni a fost reluata productia "in conditii de protectie a sanatatii angajatilor". "In acord cu partenerii sociali, incepand din 4 mai, productia pe platforma industriala Dacia de la Mioveni a fost reluata. La uzina Mecanica si Sasiuri,…

- INFORMARE DE PRESA Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, transmite felicitari Fundației Groupe Renault Romania, care, cu sprijinul Automobile Dacia SA, a echipat Spitalul Suport COVID-19 din Mioveni cu un aparat de testare (Universal Molecular Diagnostics System – ExiStation 48A System) și consumabilele…

- FUNDAȚIA GROUPE RENAULT ROMANIA, IN PARTENERIAT CU DACIA, DOTEAZA SPITALUL DIN MIOVENI CU UN APARAT DE TESTARE COVID – 19, IN VALOARE DE PESTE JUMATATE DE MILION DE LEI. Spitalul suport COVID – 19 din Mioveni beneficiaza incepand de luna aceasta, de un aparat de testare (Universal Molecular Diagnostics…

- În prezent, 111 persoane depistate pozitiv cu Covid-19 din județul Cluj sunt internate în spitalele dedicate din municipiul Cluj-Napoca. Totodata, pâna acum, 318 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava,…

- Lipsa de echipamnete și aparatura din spitalele din țara, in lupta cu coronavirusul a creat un val de solidaritate in Romania. Organizația Salvați Copiii a inființat Fondul de Urgența pentru Spitale prin care ajuta unitațile medicale cu aparatura și consumabile medicale, necesare in lupta contra pandemiei…