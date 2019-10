Renate Weber, despre Avocatul Poporului: Titulatura este pompoasă şi nefericită Avocatul Poporului, Renate Weber, sustine ca titulatura institutiei pe care o conduce este "pompoasa" si "nefericita", pentru ca poate sa induca in opinia publica perceptii gresite cu privire la ce poate si trebuie sa faca AP, scrie Agerpres. Weber a participat la conferinta "De ce Ombudsman organizational", organizata de Asociatia Consiliul de Arbitraj si Solutionare Alternativa a Litigiilor - CASAL, in parteneriat cu OMV Petrom si Comisia juridica, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor. "Titulatura de Avocatul Poporului este, in opinia mea, pompoasa si nefericita,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

