Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, marti, o intrevedere cu ministrul irlandez al Afacerilor externe si Apararii, Simon Coveney, aflat in vizita in Romania, in cadrul discutiilor subliniindu-se potentialul „consistent” pentru aprofundarea cooperarii bilaterale, in special pe dimensiunea economica.…

- Kievul și „manipulatorii sai occidentali” nu vor sfarși bine daca iși continua provocarile in Rusia, a declarat duminica reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, in emisiunea postului de televiziune Rossiya-24 , comentand presupusul atac al forțelor armate ale Ucrainei…

- Ambasadorul Rusiei in Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, a transmis ca va cere conducerii de la Moscova sa inchida misiunea sa diplomatica de la Sofia, dupa ce Guvernul Bulgariei a anunțat marți ca va expulza 70 de diplomați ruși. „Din pacate, mesajul nostru catre Ministerul de Externe bulgar a fost ignorat”,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat intr-un interviu la un post rusesc ca Uniunea Europeana vrea sa transforme Republica Moldova intr-o „a doua Ucraina”, spunand in același timp ca Moldova incearca sa obțina cat mai multe avantaje de la Rusia, sub amenințarea ca altfel se va alatura…

- Președintele rus Vladimir Putin ameninta din nou Occidentul cu un conflict militar direct. Kremlinul a avertizat, azi, Occidentul ca exista riscul unor confruntari militare directe, motivul fiind atacurile cibernetice lansate asupra Rusiei și care sunt atribuite in principal Statelor Unite si Ucrainei.…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a negat speculațiile potrivit carora președintele Vladimir Putin ar fi bolnav, dupa ce au aparut in presa tot felul de speculații cum ca acesta ar mai avea doar cațiva ani de trait. Intr-un interviu acordat televiziunii franceze, Lavrov a declarat ca liderul…

- La toate acuzele cum ca Rusia ar pregati un atac nuclear sau ca Putin plimba geanta nucleara dupa el ca sa sperie lumea, raspunde purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova: „Rusia nu a amenințat niciodata ca va folosi arme nucleare. Dimpotriva, avertizeaza pe toata lumea impotriva…

- Miniștrii de Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene au convenit asupra alocarii celei de-a patra tranșe in valoare de 500 de milioane de euro pentru armament Ucrainei. Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a anuntat despre acest lucru in cadrul unui briefing. Acum suma totala pentru furnizarea…