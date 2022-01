Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii complet vaccinati care sosesc in Marea Britanie nu vor mai fi nevoiti sa faca un test COVID-19, a declarat luni ministrul transporturilor Grant Shapps, in timp ce guvernul isi stabileste planurile de a depasi restrictiile si de a trai cu virusul, relateaza Reuters. In prezent, persoanele vaccinate…

- Cerința de efectuare a unui test COVID de catre calatorii vaccinați care intra in Anglia va fi eliminata, a anunțat, luni, guvernul de la Londra, citat de agenția France Presse, potrivit Agerpres . Premierul Boris Johnson a explicat ca ridicarea masurii inseamna ca ”persoanele care sosesc nu mai trebuie…

- Marea Britanie va cere teste COVID pentru calatorii care intra in tara, indiferent daca sunt sau nu vaccinati. Masura se aplica pentru toate persoanele cu varsta de cel putin 12 ani si intra in vigoare de marti. Marea Britanie va inaspri masurile de calatorie pentru persoanele care intra in…

- Marea Britanie a decis sambata, 4 decembrie, ca toate persoanele care vor intra in tara trebuie sa se testeze pentru COVID-19 inainte de plecare. Masura se va aplica incepand de marți, 7 decembrie, și celor vaccinați și este menita sa previna aparitia mai multor cazuri de infectare cu noua varianta…