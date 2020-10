Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, evenimentul s-a petrecut in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi minori. Citeste si: Adolescent de 15 ani injunghiat de un coleg in drum spre scoala. Agresorul a fugit lasandu-l intr-o balta de sange "In…

- Un barbat din municipiul Targu Jiu a fost sanctionat cu avertisment dupa ce si-ar fi fotografiat buletinul de vot pentru alegerea primarului, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu. "Un barbat de 34 de ani, din municipiul Targu Jiu,…

- Politistii au facut uz de arma in cazul unui conducator auto in varsta de 32 de ani care nu a oprit la semnalul agentilor, fiind si sub influenta bauturilor alcoolice, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in…

- O minora de 14 ani, din Targu Jiu, a fost retinuta pentru lovire sau alte violente, in urma celor doua filmari care au aparut in spatiul public si in care doua fete de 12, respectiv 13 ani sunt agresate de mai multe adolescente. "In continuarea cercetarilor efectuate de politisti, o tanara de 14 ani,…

- Parintii minorilor care au fost implicati in evenimentul de sambata, in care o fata de 13 ani a fost agresata de alte adolescente, au fost sanctionati cu cate 500 de lei, a transmis, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu.IPJ Gorj a anunțat…

- Un barbat a agresat, joi, mai multi angajati ai Primariei comunei Certeze, din judetul Satu Mare, printre care si primarul Petru Ciocan, iar viceprimarul Ioan Ciorba fiind ranit cu un cutit, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare,…