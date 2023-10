Registrul Auto Roman, la deschiderea Salonului Auto Bucuresti.

Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la deschiderea oficiala a Salonului Auto București & Accesorii, directorul general al Registrului Auto Roman, Mihai Alecu, a explicat perspectiva noastra asupra conștientizarii importanței siguranței in trafic prin prisma activitaților pe care le desfașoara instituția. “Avem in implementare…

- Ministrul Mediului participa marti la conferinta finala a proiectului 'Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti'Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, va participa, marti, la conferinta finala a proiectului "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti", la ceremonia de deschidere…

- Intre 10 – 15 Octombrie va așteptam la Salonului Auto București & Accesorii 2023, evenimentul care aduce impreuna pasionații de automobile și profesioniștii din industria auto a Romaniei.

- Baia Mare a mai facut un pas important in dezvoltarea sa, de aceasta data in segmentul universitar, in beneficiul tinerilor și a intregii comunitați. „Ceremonia de deschidere a noului an universitar 2023-2024 a Universitații de Medicina și Farmacie „Iulia Hațieganu” Cluj Napoca – Extensia Baia Mare…

- Politicienii fug acum ca dracu de tamaie de familia Doldurea dupa explozia catastrofala a stației GPL de la Crevedia, dar in trecut se laudau cu investițiile edilului din Carcal iar unul dintre laudatori este sforarul șef al Palatului Victoria. Stațiile GPL controlate de familia Doldurea din Caracal…

- Duminica, 20 august 2023, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc a anunțat deschiderea Universitații de Vara de la Ramnicu Sarat, ediția a XV-a, cu tema ,,Viața cotidiana in comunism’’. In perioada 21-25 august 2023, 20 de studenți vor participa la 11 workshop-uri,…

- Potrivit Antena 3 CNN , vreme de 14 ani, un barbat a condus ilegal, fara acte sau studii, una dintre reprezentanțele Registrului Auto Roman. Marian Sora a fost, de la inființarea RAR Grivița și pana saptamana trecuta cand a fost saltat de polițiști, șeful clandestin al acestei instituții. Marian Sora…