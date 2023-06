Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea a ajuns vineri seara, 2 iunie, la proprietatea sa din Valea Zalanului, județul Covasna, unde s-a intalnit cu cațiva prieteni, relateaza Știrile TVR, care precizeaza și ca sambata, monarhul britanic va participa la o serbare campeneasca in sat.Vizita regelui Charles in Romania…

- Regele Charles al III-lea a declarat, vineri, la Palatul Cotroceni, ca „intotdeauna” s-a simtit „acasa” in Romania, pe care a numit-o, in limba romana, „tara de glorii, tara de dor”, citand din poezia lui Mihai Eminescu, „Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie”. „Nu pot descrie placerea pe care o am vizitand…

- Regele Charles al III-lea efectueaza prima sa vizita in Romania de la incoronare. Și se pare ca acesta a avut o mare dorința. Inca din primele momente ale vizitei sale din Romania, Regele Charles a avut o solicitare speciala la intalnirea de la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Mai…

- UPDATE Regele Charles al III-lea a marturisit, vineri, la Palatul Cotroceni, ca „intotdeauna” s-a simtit „acasa” in Romania, pe care a numit-o, in limba romana, „tara de glorii, tara de dor”, citand din poezia lui Mihai Eminescu „Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie”. „Am ajuns sa iubesc Romania, cultura…

