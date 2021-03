Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții AstraZeneca nu se vor prezenta la intalnirea cu oficiali UE programata azi, a declarat pentru Reuters un oficial UE, care a adaugat ca Uniunea continua sa preseze compania pentru a da explicații privind anunțul de reducere a numarului de doze in primul trimestru, scrie hotnews . Uniunea…

- Premierul britanic Boris Johnson va vizita Scotia saptamana aceasta pentru a pleda ca scotienii sa respinga separatismul dupa ce premierul Scotiei a cerut un alt referendum pentru independenta, potrivit The Sun, relateaza Reuters luni. Duminica, Nicola Sturgeon a declarat ca spera ca un rezultat bun…

- In Scoția, o țara in care locuiesc aproximativ 10.000 de romani, carantina va fi prelungita pana in primavara. Conform The Times și Reuters, restricțiile sunt in vigoare de luni, 4 ianuarie, pana in primavara. Sefa separatista a Guvernului scotian Nicola Sturgeon a convocat luni o sedinta a Executivului…

- Scotia intra din nou, luni, in carantina la nivel national, iar restrictiile urmeaza sa ramana in vigoare pana in primavara, potrivit The Times, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Sefa separatista a Guvernului scotian Nicola Sturgeon a convocat luni o sedinta a Executivului in vederea discutarii…

- Premierul britanic Boris Johnson a spus ca referendumurile ar trebui sa aiba loc doar o data pe generație, aceasta declarație fiind data când a fost întrebat despre un nou scrutin pe tema independenței Scoției, transmite Reuters. ”Singurul lucru pe care vreau sa-l spun, ținând…

- Primul ministrul scotian Nicola Sturgeon si-a exprimat miercuri ''regretul'' dupa ce a incalcat masurile anti-coronavirus si si-a scos masca de protectie, la o inmormantare, relateaza Reuters si dpa. Tabloidul scotian Sun a publicat miercuri fotografii cu sefa executivului fara masca…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu 27,4% in noiembrie, la 113.781 de unitati, ca efect al pandemiei de coronavirus (Covid-19), a anuntat vineri Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters potrivit Agerpres. In noiembrie,…

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene Clément Beaune a asigurat joi ca Regatul Unit nu a beneficiat de niciun avantaj în alocarea unui prim vaccin anti-Covid-19 din cauza Brexit, contrar a ceea ce spune Londra, potrivit AFP.„Nu a existat niciun avantaj conferit…