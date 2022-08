Oameni de afaceri, politicieni și deputați ucraineni s-au perindat in masa pe Coasta de Azur in plin razboi cu Rusia. Unul dintre cei mai bogați oameni ai Ucrainei, Kostyantyn Zhevago, are iahtul in valoare de 113 milioane de dolari in largul coastei Monaco, alaturi de dezvoltatorul de la Dnipro, Vadym Yermolaev, deputat al Consiliului Regional […] The post ”Refugiați VIP” din Ucraina petrec pe Coasta de Azur in plin razboi cu Federația Rusa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .