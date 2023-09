Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul secund al echipei UTA, Sorin Radoi a fost dezamagit dupa ce s-a primit gol in prelungirile meciului cu Sepsi. Tehnicianul a vorbit și despre Mircea Rednic, dar a spus ca ii pare foarte rau și de fanii prezenți la meci.

- Dinamo este pe ultimul loc in Superliga, cu un singur punct in 4 etape, și are una dintre cele mai slabe aparari, 8 goluri primite, la fel ca FCU Craiova și U Cluj. Ovidiu Burca este obligat sa apeleze la cuplul Giafer - Grigore, pana cand va putea conta pe noile achiziții Lucas Alves și Josue Homawoo. …

- Octavian Popescu (20 de ani) este folosit atacant la FCSB in derby-ul cu CFR Cluj, din runda cu numarul 4 a Superligii. FCSB și CFR Cluj se infrunta de la ora 21:30, in runda cu numarul 4 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 2. …

- Fanii celor de la FCSB s-au strans in jurul orei 18:00 pe Calea 13 Septembrie. Vor porni in corteo spre arena din Ghencea, locul unde se va juca derby-ul cu CFR Cluj. FCSB și CFR Cluj se infrunta de la ora 21:30, in runda cu numarul 4 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe…

- CFR Cluj și Universitatea Craiova se intalnesc duminica, de la ora 21.30, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu“, intr-o partida contand pentru etapa a 3-a din Superliga. Despre partida din Gruia a vorbit fundașul Științei, Gjoko Zajkov. Macedoneanul a afirmat ca se așteapta la o partida dificila,…

- Oțelul Galați și UTA Arad au remizat, scor 1-1, in primul meci al noului sezon de Superliga. Mircea Rednic (61 de ani), antrenorul „Batranei Doamne” a analizat partida de la Galați. Tehnicianul „textiliștilor” a spus ca elevii lui au facut mai multe greșeli. S-a declarat nemulțumit de felul in care…

- Arnold Garita (26 de ani), atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB in aceasta vara, a semnat cu Al-Faisaly, echipa din liga a doua a Arabiei Saudite. Garita era liber de contract dupa desparțirea de FC Argeș și nu a putut refuza oferta spectaculosa de saudiților, care ii ofera 600.000 de dolari in primul…

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca joi, 6 iulie, de la ora 17, cu UTA Arad, primul amical din perioada de pregatire! Partida va avea loc pe stadionul din Valea Domanului. Deși nu era stabilit acest joc de pregatire, Reșița n-a putut refuza faptul ca UTA, formație de Liga 1, a apelat la rosso-neri pentru un…