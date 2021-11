Stiri pe aceeasi tema

- La finalul ședinței de coaliție, președintele PNL a declarat ca nu va fi pace și liniște. Marul discordiei a fost rectificarea bugetara.Nu s-a luat nicio decizie cu privire la modificare, insa Florin Cițu a ținut sa vada toate cifrele.CINE PRIMEȘTE BANI LA RECTIFICAREMinisterul Finanțelor: + 5,17 mld.…

- Florin Citu spune ca rectificarea bugetara n-ar trebui sa aiba un deficit mai mare de 7%.„Am vazut rectificarea bugetara, mentinem deficitul peste 7%, am vazut ca se aloca niste sume in fondul de rezerva, se mai aloca niste sume ... nu am vazut in detaliu, doar ce a fost prezentat. Cred ca sunt unele…

- Datoria de stat interna a Republicii Moldova a fost de 33,1 miliarde de lei cu 245,2 milioane lei mai mult la sfarșitul lunii octombrie fața de luna precedenta, potrivit informațiilor Ministerului Finanțelor. În perioada ianuarie-octombrie 2021, datoria de stat interna a Moldovei a…

- “Banca Comerciala Romana (BCR) anunta ca pana in prezent a acordat finantari in valoare de 1,2 miliarde de lei in cadrul programului IMM Invest 2021 si a obtinut suplimentarea plafonului initial cu inca 400 de milioane de lei. 89% din credite au fost acordate pentru capital de lucru, in timp ce numarul…

- Comunicat de presa| PSD Alba: Proiecte pilot in valoare de 9,3 milioane de euro propuse și susținute de europarlamentarul Victor Negrescu au fost aprobate de Parlamentul European Șapte proiecte pilot propuse și susținute de eurodeputatul Victor Negrescu, in valoare de peste 9 milioane de euro, au fost…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 8,058 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3,92%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 29,19%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera…

- Rectificarea bugetara a fost publicata în Monitorul oficial. Sunt câteva modificari importante, fața de ultima varianta a proiectului: se dau bani pentru partide + 87 milioane (dupa ce s-au razgândit), Ministerul Economiei primește cu circa 20 de milioane lei mai mult, iar bugetul…

- ”La 31 august 2021, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 41,616 miliarde euro, fata de 39,008 miliarde euro la 31 iulie 2021. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: intrari de 3,343 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta…