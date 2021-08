Stiri pe aceeasi tema

- Rectificarea bugetara pe care o pregateste Executivul va fi pozitiva, potrivit draftului pregatit de Ministerul de Finante. Cele mai multe fonduri le va primi Ministerul Sanatatii, peste 3,5 miliarde de lei, urmat de Ministerul Fiantelor, pentru actiuni generale, si Ministerul Dezvoltarii. Reduceri…

Guvernul vrea sa taie 2,7 miliarde de lei din bugetul pentru pensii. Alte ministere si servicii primesc bani in plus la rectificarea bugetara Guvernul a suplimentat…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Mediului au lansat, miercuri, un proiect care va estima populatia de ursi din Romania, valoarea acestuia ridicandu-se la 11 milioane de euro, fonduri europene.

- Eugen Teodorivici a fost ministru de Finanțe din partea PSD. Chiar daca era foarte tanar cand a intrat in campul muncii, acesta nu a lucrat o zi din viața sa in mediul privat, ci doar la stat. Eugen Teodorovici a absolvit liceul in anul 1990, la Spiru Haret, in Bucuresti, apoi a intrat direct in campul…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, a asigurat, in perioada 15 mai 2020 – 15 mai 2021, finantari in valoare de 2,7 miliarde de lei pentru spitale si centre sociale din Romania, pe fondul…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca guvernul va trebui sa propuna Comisiei Europene, in urma negocierilor pentru PNRR, masuri de descurajare a inmatricularii autovehiculelor mai vechi de 15 ani, aceasta fiind cerinta oficialilor de Bruxelles exprimata in contrapondere cu suma mare proiectata…