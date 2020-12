Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman a imprumutat in total suma record de 11,6 mld. euro de pe extern in 2020, dublu fata de program. Iar imprumuturile statului de la bancile de pe piata interna, in euro, s-au apropiat de 2,3 mld. euro, scrie Ziarul Financiar.

- Acțiunile Airbnb au crescut puternic joi la debutul lor pe piața bursiera, evaluand compania la 101,6 miliarde de dolari in cea mai mare oferta publica de acțiuni din acest an din SUA, anunța Reuters. Acțiunile au deschis pe piața Nasdaq la 146 de dolari, mult peste prețul inițial de oferta…

- Romania a atras 2,5 miliarde de euro de pe pietele externe de capital la costuri atractive, a anuntat miercuri Ministerul Finantelor Publice, mentionand ca emisiunea de euroobligatiuni lansata in data de 24 noiembrie 2020 de MFP s-a bucurat de un interes extrem de mare din partea investitorilor,…

- Ministerul Finantelor a imprumutat marți prin eurobonduri 2,5 mld. euro, atat cat a programat, la a patra iesire pe pietele externe din acest an, din care 1,5 miliarde de euro pe maturitatea de 20 de ani si 1 miliard de euro pe maturitatea de 9 ani, potrivit datelor Bloomberg, citate de ZF. Cererea…

- Suma de 3,3 miliarde de euro din luna mai reprezinta un record pentru o singura iesire pe extern a Romaniei. De asemenea, suma de 10,7 miliarde de dolari reprezinta un record pentru imprumuturi luate de Guvern intr-un singur an de pe piata financiara internationala, relateaza Profit.ro. Emisiunile…

- Ministerul Finantelor a imprumutat joia trecuta, din piata, un miliard de lei, la o dobanda de 3,24%, mai mica decat in urma cu un an, iar imprumutul acopera deficitul lunar la bugetul de stat, a scris ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov…

