Recep Erdogan avertizează Europa că Turcia nu poate gestiona un nou val de refugiați sirieni Președintele Recep Tayyip Erdogan susține ca Turcia nu poate gestiona un nou val de refugiați sirieni, avertizând statele europene ca vor simți impactul unui astfel de flux de imigranți daca violențele din nord-vestul Siriei nu sunt oprite, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.



Turcia gazduiește în prezent aproximativ 3,7 milioane de sirieni, cea mai mare populație de refugiați din lume, și se teme de un alt val de imigranți din regiunea Idlib, unde pâna la 3 milioane de sirieni traiesc în ultimul bastion semnificativ al oponenților regimului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

