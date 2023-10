Arhitectura fiscală, între realitate și normalitate

de Octavian Bădescu Stie cineva dintre noi care este suma exacta care se duce in total la bugetul central, la cel local, la fondurile de asigurari de stat si la companiile de stat? Adica stie cineva cu cat contribuie romanii, sub o forma sau alta, la stat, in diferitele sale pungi? Cautati pe… [citeste mai departe]