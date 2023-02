realme confirmă că va lansa un telefon Coca Cola realme 10 Pro 5G pe 10 februarie Noi detalii despre colaborarea dintre realme si Coca-Cola au sosit si se pare ca aceste companii chiar au lucrat la un telefon impreuna. Dispozitivul va fi o versiune custom de realme 10 Pro 5G, urmand a debuta pe 10 februarie. Rezervarile au inceput pe site-ul Realme India. Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition a primit deja teasere, avand un spate in tonalitate duala. Spatele ar fi mat, fabricat din sticla, dar cu o textura ce o imita pe cea a unei cutii de Cola. Cele doua camere din spate au accente rosii de culoare. realme va oferi telefonul Coca-Cola cu o cutie speciala cu accesorii branduite… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

