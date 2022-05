Real Madrid a câştigat pentru a 14-a oară Liga Campionilor Formatia Real Madrid a castigat, sambata seara, pentru a 14-a oara Liga Campionilor, invingand in finala disputata pe Stade de France, la Saint-Denis, echipa Liverpool, scor 1-0 (0-0). Golul a fost marcat de Vinicius, in minutul 59. In minutul 21, Liverpool a avut o bara la un sut al lui Mane de la marginea careului. Un gol al lui Benzema (Real Madrid) din minutul 43 a fost anulat pentru ofsaid, dupa verificarea VAR. Partida a inceput cu peste 35 de minute intarziere, din cauza problemelor legate de accesul cu intarziere al suporterilor in stadion. Mai multi fani chiar au incercat sa forteze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

