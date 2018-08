Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan il compara pe Liviu Dragnea cu președintele Venezuelei, dupa ce liderul PSD a susținut ca a fost ținta unei tentative de asasinat. Liberalul spune ca "pesediștii de la conducerea Guvernului se poarta ca niște dictatori latino americani"."Domnul Dragnea spune…

- Juecatorul Cristi Danilet, fost membru CSM, reactioneaza la declaratiile lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a sustinut ca a fost tinta unei tentative de asasinat. Magistratul nu da nume, pentru a nu putea fi tinta unei actiuni disciplinare."Azi am aflat ca Romania e țara tentativelor.…

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Daniel Suciu, a declarat, luni, cu privire la o eventuala punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, ca prioritatile social-democratilor vor fi stabilite la reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare. Intrebat…

- The PSD (Social Democratic Party) leader Liviu Dragnea on Sunday evening told Antena 3 private television broadcaster that the President of Romania, Klaus Iohannis, is lying, according to Agerpres. The Social Democrat used a flipchart to write figures related to the budgetary rectification…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a spus luni seara la Antena 3 ca este om si este supus greselilor, afirmand ca presiunea uriasa exercitata asupra ei reprezinta motivul pentru care apar si greselile. Ea a mai spus ca nu a gresit niciodata prin deciziile pe care le-a luat, nu a luat nicio decizie impotriva…

- De regula nu ma uit la televiziunile de știri. In cazul interviului acordat de Liviu Dragnea lui Mihai Gadea la Antena 3, miercuri seara, la concurența cu meciul Anglia-Croația, am facut o excepție.

- Calin Popescu Tariceanu sprijina suspendarea lui Klaus Iohannis. Liderul ALDE și președintele Senatului a declarat ca sustine neconditionat o eventuala decizie a Coalitiei privind demararea procedurii de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis. Tariceanu nu va fi prezent, luni, la discuțiile…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in tara impotriva modificarilor Codului de procedura penala adoptate de parlamentari si au scandat lozinci impotriva Guvernului si a aliantei PSD-ALDE, precum si a liderului social-democrat, Liviu Dragnea. *** Aproape 4.000 de oameni au protestat miercuri,…