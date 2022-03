Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 18 ani de mariaj, artista Mihaela Cernea a depus actele de divorț, dupa ce a luat hotararea de a divorța de soțul ei, pictorul Costin Craioveanu. De altfel, vedeta a precizat și ca soțul ei ar fi batut-o și ca acesta are ordin de restricție.

- Cristian Tudor Popescu a vorbit despre evenimentele din Parlament, din ultimele zile. Incidentele i-au avut in prim plan pe parlamentarii AUR, care au fost implicați in tot felul de dispute și incidente violente. Jurnalistul a vorbit despre faptul ca partidul iși dorește sa inlocuiasca democrația cu…

- Cu milioane de euro investite in imobiliare și agricultura, Dan Negru se concentreaza catre o noua afacere, turismul. Proprietar a zeci de hectare de pamant in județul Timișoara, prezentatorul de televiziune (50 de ani) a cumparat un teren generos, de circa 10.000 de metri patrați. langa Lacul Fardea,…

- Un roman din Bruxelles a povestit duminica, la Antena 3, cum a vazut ingrozit, de la fereastra, protestele violente fata de restrictiile COVID. Omul a spus ca cel mai tare l-a speriat reactia autoritatilor de acolo care au folosit tunuri cu apa asupra protestatarilor.Intrebat ce l-a…

- Victor Socaciu a murit luni la varsta de 68 de ani. Trupul nensuflețit al artistului a fost depus la Sala Palatului. Cei care vor sa ii aduca un omagiu pot merge in foaier, azi și maine. Miercuri, sicriul va fi depus, intre orele 12:00 si 14:00, la Camera Deputatilor, pentru ca artistul a fost și deputat.…