- In cadrul ședinței de Guvern, condusa de prim-ministrul Chicu, s-a decis inițierea negocierilor și aprobarea semnarii Protocolului de amendare a Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, semnat la Chișinau la 13 noiembrie 2003. Potrivit…

- Incident neobișnuit in orașul Odesa din Ucraina. Un pieton a fost surprins de o camera de supraveghere in timp ce se arunca sub roțile unui automobil, scrie tsvtiraspol.Din materialul video se poate observa ca barbatul ar fi ales intenționat mașina.

- Mircea Lucescu și Dinamo Kiev au ratat șansa de a obține a doua victorie din prima liga din Ucraina, remizand in etapa a doua cu Desna, 0-0, pe teren propriu. Dupa 4-1 in prima etapa, cu Olimpik Donețk, Dinamo Kiev nu a putut caștiga meciul cu Desnia, echipa care venea dupa o victorie cu Zorya, 3-1,…

- Țigari de contrabanda in valoare de 23 de milioane de hrivne, echivalentul a aproape 14 milioane de lei, au fost gasite de granicerii ucraineni din regiunea Odesa. Potrivit autoritatilor de la Kiev, marfa a ajuns in portul de la Marea Neagra din Georgia.

- CHIȘINAU, 19 aug - Sputnik. Agricultorii au discutat ieri cu premierul Ion Chicu și au cerut repetat despagubiri de 3000 de lei pentru un hectar de culturi cerealiere afectate de seceta. Doar ca poziția oficialului a ramas tranșanta - „Guvernul nu poate oferi compensații mai mari de 1500 de lei”.…

- In ultimele 24 de ore, Ucraina a inregistrat un record de 1.732 de cazuri de COVID-19. Asta urca bilantul total al contagierilor de la izbucnirea pandemiei la 87.872, au informat vineri autoritatile locale, conform Agerpres. Recordul inregistrat anterior de Ucraina, in ziua de 13 august, a fost de 1.592…

- Noul punct de trecere a frontieri cu bacul dintre Romania și Ucraina a devenit operațional, anunța, miercuri, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit MEDIAFAX.Conform sursei citate, miercuri,au tranzitat noul punct de trecere a frontierei cu bacul, de…

- Judecatoria din sectorul Rișcani al Capitalei va activa de astazi in regim special dupa ce un angajat a fost testat pozitiv la COVID-19. Un anunț in acest sens a fost facut public pe pagina oficiala a Judecatoriei Chișinau, transmite știri.md. Potrivit unui document afișat in acest sens, judecatorii…