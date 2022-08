Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a estimat marti ca Statele Unite sunt direct implicate in conflictul din Ucraina, intrucat informatiile despre amplasarea trupelor rusești obtinute de SUA prin mijloacele de spionaj militar sunt transmise armatei ucrainene si de asemenea SUA valideaza si coordoneaza atacurile ucrainene asupra…

- Obuzele ucrainene au avariat grav podul cu o importanta strategica Antonivskii din regiunea Herson, controlata de Rusia, din sudul Ucrainei, au declarat autoritatile regionale instalate de Moscova, relateaza Reuters. Podul - unul dintre cele doua puncte de trecere pentru fortele ruse catre teritoriul…

- Moscova va livra Minskului in urmatoarele luni rachete capabile sa transporte focoase nucleare, a anunțat sambata președintele rus Vladimir Putin, intr-o intalnire cu omologul sau Aleksandr Lukasenko, potrivit Al Jazeera . „In urmatoarele luni, vom transfera Belarusului sisteme de rachete tactice Iskander-M,…

- Oficialii ruși au spus ca Ucraina a lansat atacuri cu rachete impotriva a trei platforme de extracție a gazelor din Marea Neagra, la sud de Odesa, intr-o aparenta escaladare a incercarilor Kievului de a slabi dominația maritima a Rusiei, transmite The Guardian. Olga Kovitidi, membra a „Consiliului Federației”…

- Guvernul Rusiei a adaugat 551,4 miliarde de ruble (9,5 miliarde de dolari) in Fondul sau de rezerva de urgenta, in conditiile in care Kremlinul extinde masurile de protectie, in incercarea de a-si proteja economia de impactul sanctiunilor occidentale si al actiunilor sale in Ucraina, transmite Reuters,…

Autoritățile din Ucraina au declarat vineri ca Rusia a deportat peste 210.000 de copii de la inceputul invaziei și au acuzat Moscova ca vrea sa ii faca cetățeni ruși, potrivit Reuters.

- Finlanda ar urma sa isi anunte joi oficial decizia de a cere sa fie admisa in NATO, iar o cerere similara este asteptata in viitorul apropiat si din partea Suediei, relateaza The Guardian care citeaza diplomați și oficiali. Este așteptat ca Finlanda și Suedia sa primeasca rapid calitatea de membru,…

- Biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a adoptat marți o rezoluție care ar putea duce la inchiderea biroului regional al Rusiei. Rezoluția ar putea duce la inchiderea biroului regional al Rusiei și la suspendarea reuniunilor din aceasta țara, ca raspuns la invazia acesteia in Ucraina,…