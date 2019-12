Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Arad Dorel Caprar a fost chemat, vineri, la DNA Timisoara pentru a i se aduce la cunostinta calitatea de inculpat in dosarul spagilor adunate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara pentru PSD Arad.Deputatul Dorel Caprar, presedintele PSD Arad, s-a intors, dupa aproximativ…

- Luminita Jivan, presedintele PSD Caras- Severin, a ajuns vineri dimineața la sediul DNA Timisoara, pentru a fi audiata in dosarul mitei de la PSD Arad. Aceasta a declarat ca nu are nicio legatura cu presupusele șpagi primite.Citește și: Decizie FULGER: Ludovic Orban anunța ca Romania PLATEȘTE…

- Primarul Sectorului 1 Dan Tudorache spune ca licitația pentru construirea a 9 patinoare in valoare totala de peste 280 milioane de lei nu ii aparține, anunțul fiind retras. Compania de Investiții din subordinea primariei care a demarat anunțul va da socoteala, Tudorache acuzand un „act de sabotaj”,…

- Mai multe asociatii formate din cetateni ai Sectorului 1 si-au unit fortele pentru a impiedica primaria condusa de pesedistul Dan Tudorache (foto) sa modifice Planul Urbanistic Zonal Coordonator. Oamenii atrag atentia ca ar fi distruse cartiere intregi, inclusiv Baneasa si Aviatiei, daca normele dorite…

- ORADEA. Implicat in urma cu doi ani intr-un flagrant cu trafic de droguri, Eduard Palincaș a fost din nou arestat. Dupa ce iși ispașise o parte din pedeapsa primita la inceputul lui 2018, Palincaș a revenit la traficul de droguri, intrand de aceasta data in atenția DIICOT Oradea. Potrivit informațiilor…

- Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in…

Jurnalistul Horea Hudrea, cunoscut pentru faptul ca neputand dezvolta o afacere bazata pe criterii profesioniste de audiența a acceptat sa fie finanțat de interesele politice din zona T9/USR Turda, a...

- Liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatii, ar fi implicat in dosarul drogurilor, in care figureaza și foștii democrați Constantin Țuțu și Vlad Plahotniuc. Cel puțin așa susțin jurnaliștii postului de televiziune Rossia 24 , care fac trimitere la surse de incredere din cadrul organelor de drept…