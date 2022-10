Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu nu și-a putut ține nervii in frau și s-a indreptat amenințator spre fanii lui PAOK, la finalul duelului cu Panatinaikos, din runda cu numarul șase din prima liga din Grecia. La echipa antrenorului roman este tensiune mare, dupa ce trupa din Salonic a pierdut pe teren propriu derby-ul…

- Prima intalnire timiseana din noul sezon al Ligii 2 si prima la acest nivel intre CSC Dumbravita si Ripensia Timisoara s-a incheiat cu victoria primeia, gazda in duelul din runda a 8-a. Alb-verzii au punctat devreme pe un teren plin cu apa, gratie unui autogol, si au reusit sa pastreze avantajul de…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a invins-o, cu scorul de 34-30 (20-14), in deplasare, pe SCM Ramnicu Valcea, in derby-ul etapei a 5-a a Ligii Nationale. In urma acestui succes, „tigroaicele” au revenit pe primul loc in clasament. In primele doua partide ale rundei, CS Minaur Baia Mare s-a impus,…

- Echipa CS Mioveni a castigat in deplasare, vineri, in fata formatiei Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor 1-0, in primul meci al etapei cu numarul 9 din Superliga. A fost prima victorie a argesenilor si a treia infrangere consecutiva pentru Sepsi, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cu 24 de ore inaintea derby-ului Rapid - FCSB, ultrașii giuleștenilor au anunțat ca au aflat scenografia pe care rivalii din Peluza Nord voiau s-o afișeze duminica seara. Fanii alb-vișiniilor jubileaza: „Deja ne-am adjudecat victoria”. Rapid - FCSB, derby-ul etapei #2 din Liga 1, e programat duminica,…

- Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (0-1), echipa slovena Olimpija Ljubljana, in prima mansa a turului doi preliminar al Conference League. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Nu doar FCSB a avut o seara neagra in Conference League (0-1 cu Saburtalo), ci și Razvan Lucescu, Laurențiu Reghecampf și Deian Sorescu. Vezi AICI toate rezultatele din Conference League In prima manșa din turul 2 al preliminariilor, PAOK Salonic a fost invinsa surprinzator de Levski Sofia, 2-0. In…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a fost invinsa, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa bulgara Levski, in prima mansa a turului doi preliminar al Conference League. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…