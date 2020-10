Stiri pe aceeasi tema

- Politistii vasluieni au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de peste 45.000 de lei cu ocazia unor controale care au vizat respectarea masurilor de protectie sanitara in contextul pandemiei de COVID-19, printre persoanele amendate aflandu-se proprietarul unui local in care se desfasura o…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, luni, o serie de controale de amploare pe raza județului, pentru a verifica respectarea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus.”La data de 12 octombrie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, luni, o serie de controale de amploare pe raza județului, pentru a verifica respectarea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus.”La data de 12 octombrie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in cursul zilei de miercuri, o serie de controale de amploare pe raza județului pentru a verifica respectarea masurilor de protecție impotriva COVID-19.”Sub autoritatea Institutiei Prefectului, la data de 7 octombrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Peste 130 de amenzi, in valoare de circa 22.000 lei, au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu.Conform sursei…

- Aproximativ 140 de amenzi, in valoare de peste 34.000 lei, au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit Agerpres.…

- Politistii braileni au dat, in cursul zilei de luni, amenzi de aproximativ 20.000 lei pentru nerespectarea masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19, potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila.Politistii, impreuna cu reprezentanti…

- Politistii braileni au dat, in cursul zilei de miercuri, amenzi de peste 30.000 lei, pentru nerespectarea masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19, potrivit unui comunicat de presa remis, joi, de IPJ Braila.Politistii impreuna cu reprezentanti din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean…