- Seful Statului Major al Armatei SUA, generalul Mark Milley, a afirmat ca o invazie a Rusiei in Ucraina ar fi „ingrozitoare” si s-ar solda cu un numar semnificativ de victime. El a descris trimiterea a 100.000 de soldati langa granita cu Ucraina ca fiind cea mai mare mobilizare de forte ruse de la sfarsitul…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns la Kiev miercuri dimineata, vizita care face parte din eforturile internationale pentru detensionarea situatiei securitatii la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si dpa, conform AGERPRES. Blinken va fi primit in cursul zilei de presedintele…

- Secretarul de stat american Antony Blinken se va intalni vineri la Geneva cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru a cauta sa obtina o „iesire diplomatica” din criza intre Rusia si Ucraina, a anuntat marti o responsabila a Departamentului de Stat american, citata de France Presse.

- Reducerea riscurilor in zona frontierei dintre Rusia si Ucraina a constituit subiectul central al discutiei telefonice purtate joi de ministrul american al apararii, Lloyd Austin, cu omologul sau rus, Serghei Soigu, a indicat Pentagonul, intr-o scurta declaratie, citata de Reuters. 'Suntem…

- Presedintii american Joe Biden si rus Vladimir Putin au ramas pe pozitii, in pofida unui summit virtual de doua ore in care au discutat despre o escaladare a crizei cauzate de catre Rusia, care a comasat zeci de mii de militari la frontiera cu Ucraina, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.…

- Presedintele american a declarat vineri ca pregateste un "set de initiative" care vizeaza protejarea Ucrainei de un atac rus, intr-un moment in care Kievul si Washingtonul acuza Rusia ca a concentrat trupe la frontiera si ca efectueaza pregatiri pentru o invazie, relateaza AFP si Reuters. Afirmand…