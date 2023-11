Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea salariului minim brut pe țara pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentara! ITM Argeș reitereaza faptul ca, in raport de dispozițiile art.1,2 din Ordonanța de Urgența nr.93/31 octombrie 2023, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.993/01 noiembrie 2023, pentru stabilirea…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat luni ca apelurile pentru incetarea focului intre Israel si Gaza sunt apeluri pentru ca Israelul sa se predea Hamas, informeaza The Times of Israel, preluat de news.ro. Netanyahu a dat ca exemplu SUA, care nu au acceptat „o incetare a focului” in cazul atacului…

- Mii de persoane din New York, inclusiv membri ai comunitații evreiești ortodoxe, au ieșit in strada sambata (28 octombrie) pentru a cere incetarea focului in Gaza, in contextul in care Israelul a lansat ceea ce a numit “a doua faza” a unui razboi menit sa zdrobeasca gruparea militanta palestiniana Hamas.…

- Guvernul anunța noile salarii negociate cu sindicatele și patronatele din cele trei domenii majore. „Am convenit astazi, impreuna cu patronatele și sindicatele, in Consiliul Național Tripartit, noile valori ale salariilor minime in construcții, agricultura și industria alimentara. Am facut o promisiune…

- Mii de persoane au manifestat vineri in centrul New York-ului pentru a cere incetarea „colonizarii israeliene” si a denunta sprijinul Statelor Unite pentru Israel, exprimandu-si totodata temerile fata de operatiunile militare din Gaza, relateaza AFP. In megaorasul de la rascrucea tuturor comunitatilor…

- Pentru a ințelege cum funcționeaza motoarele economiei, este esențial sa analizezi rolul creditelor pentru persoane juridice in dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii (IMM-uri). Acest articol va explora conceptul de credit pentru persoane juridice, importanța acestuia și beneficiile pe care le poate…

- Mai multe persoane care au participat la o petrecere de cununie la o pensiune din Ocolis, respectiv la o nunta in Alba Iulia au ajuns la spital, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce au acuzat o stare de rau, 5 dintre acestea, printre care si un co

- Un politist pensionar a deschis focul miercuri seara, ucigand cel putin patru persoane si ranind alte sase. Incidentul a avut loc intr-un bar din sudul Californiei (sud-vestul Statelor Unite). Suspectul a murit și el. „Confirmam ca patru persoane au murit la fata locului, plus atacatorul. Sase au fost…