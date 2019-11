Stiri pe aceeasi tema

- Turul I al alegerilor prezidențiale a fost caștigat clar de Klaus Iohannis, actualul președinte al Romaniei, pe locul secund clasandu-se Viorica Dancila (PSD). In orașele din județul Bacau s-a menținut trendul general, fara mari surprize. Cea mai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Poate fi rasturnat un avantaj de 14 puncte in turul doi al alegerilor prezidențiale? Conform datelor bazate pe numaratoarea in 99% din secții, in primul tur al acestor alegeri prezidențiale, Klaus Iohannis a luat 37,42% din voturi, iar Viorica Dancila a luat 22,79%. Are motive Dancila sa spere la o…

- Conform datelor bazate pe numaratoarea a 95% din voturi, in primul tur al acestor alegeri prezidențiale, Klaus Iohannis a luat 36.91% din voturi, iar Viorica Dancila a luat 23.45%. Are motive Dancila sa spere la o rasturnare de situație in turul al doilea, sau ar fi un astfel de eveniment o „lebada…

- Seful de campanie al candidatului PNL la prezidentiale, Dan Motreanu, a declarat, luni seara, ca pentru turul doi al alegerilor prezidentiale se va merge pe acelasi tip de campanie pentru Klaus Iohannis, mitinguri si intalniri cu organizatiile liberale si cu cetatenii, sustinand ca o dezbatere cu…

- Conform estimarilor pentru ora inchiderii urnelor, la 21:00, Klaus Iohannis avea 38,4% din voturi, Viorica Dancila 21,9% și Dan Barna 16,1%. Ce spun cei trei oficiali dupa primul tur al alegerilor prezidențiale și pe ce mizeaza in turul al doilea? Ce spun Iohannis, Dancila și Barna dupa primul tur al…

- Primul tur al alegerilor prezidențiale a avut mize diferite pentru fiecare candidat in parte. Pentru cei mari, miza a fost caștigarea alegerilor, dar pentru cei mai mici miza este sa obțina procentul de 3%, cel care le asigura rambursari de cheltuieli din partea statului de pana la 10 milioane de…

- Acestea sunt mesajele electorale cu care Klaus Iohannis și Viorica Dancila, spera sa obțina cea mai inalta poziție in stat pentru urmatorii cinci ani Libertatea va prezinta cum se pregatesc candidații partidelor politice pentru alegerile prezidențiale din RomaniaCe mesaje politice au și cum arata materialele…

- Liderul PSD Viorica Dancila isi lanseaza, astazi, la Romexpo, programul de prezidentiabil. Desi lansarea oficiala a avut loc in luna august, PSD organizeaza un nou eveniment, in debutul campaniei electorale, pentru o reconfirmare a statutului liderului partidului, care a pierdut in urma cu doua zile…